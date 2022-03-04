بعد موت «حسن».. الجمهور ينتظر عرض مسلسل أبو العروسة الحلقة 27

ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل أبو العروسة الحلقة الـ27، والمقرر إذاعتها في تمام الساعة الـ8 من مساء الغد على قناة «DMC»، إذ شهدت الحلقة السابقة عددًا من الأحداث المشوقة والصادمة بالنسبة لعشاق المسلسل، أبرزها وفاة «حسن» صديق «عبد الحميد» بشكل مفاجيء، ووجود «مينا» في المستشفى بعد تعرضه للطعن.

ولاقت الحلقة السابقة من مسلسل أبو العروسة ردود أفعال متباينة لدى الجمهور، الذي عبر عن حزنه لرحيل «حسن»، الذي جسد دوره الفنان محمد رضوان، حيث يعتبر مشهد رحيله من المشاهد الصعبة، خاصة مع انهيار «عبد الحميد» حزنا على وفاة صديقه بين يديه، وعلق عدد كبير من الجمهور على المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ قالت إحدى رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «مش عارفة أشوفه ومعيطش، مشهد مرعب أن حد بتحبه يروح فجأة في غمضة عين.. يا رب متكتبهاش على حد».

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الحلقة الـ 27

ويذاع مسلسل أبو العروسة الحلقة الـ 27، في تمام الساعة الثامنة من مساء الغد على شاشة قناة «DMC»، وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، وفي تمام الساعة الـ 12:30 مساء، بينما تعرض على قناة «DMC دراما» في تمام الساعة الـ 11 مساء، وتعاد في الثامنة من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الـ 3:30 مساء.

فريق عمل مسلسل «أبو العروسة»

ويشارك في بطولة المسلسل، مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، محمود حجازي، كارولين عزمي، محمد عادل، خالد كمال، رانيا فريد شوقي ومحمد حاتم، ويشهد الموسم الثالث من المسلسل مشاركة عددا من الفنانين للمرة الأولى من بينهم محمد رضوان، نور محمود وفاء صادق، تأليف وإخراج هاني كمال.