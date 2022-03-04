سيد رجب عن مسلسل «أبو العروسة»: «دراما هتعيش لسنين»

أبدي الفنان سيد رجب، سعادة بالغة إزاء الأصداء الإيجابية التي يتلقاها عن الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» الذي يعرض حالياً عبر فضائية «dmc»، خاصة بعد نجاح الموسمين السابقين من المسلسل.

وقال سيد رجب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن تقديم جزء جديد من المسلسل لم يكن سهلاً، ولكنه مسئولية كبيرة تحملها صناع العمل علي عاتقهم، خاصة مع حالة النجاح الجماهيري الكبير التي حققها الجزأين الأول والثاني، بحسب قوله.

وأضاف: «كان لابد من ضرورة المحافظة على نجاح الجزأين السابقين في الموسم الثالث، إذ أن أهم ما يميز المسلسل هو عدم ارتباطه بفترة زمنية بعينها، وإنما من الممكن أن يعيش لسنوات طويلة مع الناس، لأن أحداثه عبارة عن يوميات أسرة مصرية مُحبة لمن حولها، وهو ما جعل المشاهدون يبادلونها نفس مشاعر الحب على الشاشة».

سيد رجب: دوري نموذج مشرف للأب داخل كل أسرة

وتابع الفنان: «إذا تحدثت عن شخصية «عبد الحميد» فهو نموذج مشرف للأب داخل كل أسرة مصرية، ومن هذا السياق، كنت سعيداً للغاية بعودتي إلى لوكيشن تصوير هذا العمل للمرة الثالثة، لأنني أعتبر عائلتي فيه بمثابة عائلتي في حياتي الشخصية».

وأردف: «أتمنى أن نكون قد وفقنا في أدوارنا، وأن يحظى ما قدمناه وسنقدمه على إعجاب الجمهور، وإن كانت ردود الفعل التي أتلقاها يوميًا تؤكد التفاف الناس حول المسلسل وإعجابهم بأحداثه وتطور شخصياته».

قائمة أبطال مسلسل «أبو العروسة»

ويشارك في بطولة مسلسل «أبو العروسة» الجزء الثالث، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، كارولين عزمي، ولاء الشريف، خالد كمال، أحمد صيام، ديانا هشام، محمود حجازي وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.