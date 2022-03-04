أشرف عبدالباقي يبكي في حفل زفاف ابنته بسبب أغنية «أبو العروسة»

انتشرت فيديوهات لحفل زفاف نجلة أشرف عبدالباقي على «السوشيال ميديا»، والذي نُظم مساء أمس بأحد الفنادق بحضور عدد من أصدقاء عبدالباقي ومن بينهم شريف منير.

ورصدت الكاميرات فرحة «عبدالباقي» بابنته وأخذ يغني لها وأيضًا رقص معها على أنغام أغنية «بنتي» لمدحت صالح، والتي غناها ضمن أحداث مسلسل «أبو العروسة»، ولم يتمالك نفسه والسيطرة على دموع الفرح التي انهمرت من عينيه في أثناء الرقص من ابنته.

ابنة أشرف عبدالباقي تظهر في مهرجان الجونة

وظهرت ابنة أشرف عبدالباقي من قبل في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، في أول ظهور إعلامي لها، وتحدثت على «الريد كاربت» عن والدها وعن ظهورها الأول.

وعُرض لأشرف عبدالباقي في الفترة الماضية مسلسل «أنا وهي» مع هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود السيسي، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة على مدار حلقاته، كما أشاد العديد بدوره وهو طبيب يقدم النصائح لهنا وحاتم على مدار الحلقات.

مسرحية كنز الدنيا

كما عرض له مؤخرًا مسرحية «كنز الدنيا» الذي قدمه بالإشتراك مع وزارة التضامن الإجتماعي مع مجموعة كبيرة من الأطفال ذوي الهمم، ولقى العرض نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ومن المقرر أن يعرض على شاشات التليفزيون خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ «عبدالباقي» بعد انتهاء السباق الرمضاني في تصوير مسلسله الجديد «بيت فرح» مع المخرج أحمد حسن، ومن المقرر أن يُعرض في فترة الصيف، ويشارك به عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا شيحة وشاهيستا سعد وعدد من الفنانين الشباب وسيناريو وحوار هبة رجب، وفكرة يسري الفخراني.