إحباط محاولة انتحار شخص من أعلى لوحة إعلانات بشبرا.. «كان سكران»

شهدت مدينة شبرا الخيمة دائرة قسم أول، محاولة انتحار أحد الأشخاص، إذ صعد عامود إعلاني لكي يلقي بنفسه من فوقه، ونجحت أجهزة الأمن في توجيه النصح له لإثناءه عن الانتحار، حتى نزوله، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق وتحفظت عليه لحين ورود تحريات المباحث.

بلاغ بمحاولة الانتحار

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بصعود شخص على إحدى اللوحات الإعلانية ومحاولة إلقاء نفسه للانتحار.

توجيه النصح والإرشاد

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وتم توجيه النصح والإرشاد للشخص وإثناءه عن الانتحار وتم إنزاله، وتبين أنه يدعى «ه م ص» مفرج عنه من السجن ومراقب من خلال المباحث، كما أتضح أنه في حالة سُكر.