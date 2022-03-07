تيسير فهمي: «بدأت أعود لحياتي الطبيعية والكورونا أثرت على التنفس»

بعد ما يقرب من 12 يومًا، عانت الفنانة تيسير فهمي خلالها من فيروس كورونا المستجد، عادت من جديد لتستأنف حياتها، بعد أن اختفت الأعراض تمامًا، وبدأت تعيش حياتها الطبيعية من جديد، قائلة: «الحمد لله رب العالمين، حالتي الصحية حاليًا بخير، وبدأت في العودة لمزاولة حياتي بشكل طبيعي بعد دور الكورونا الصعب اللي مريت به».

كورونا أثرت على التنفس

أكدت «فهمي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الكورونا أثرت على التنفس لحد كبير، مطالبة كل متابعيها وجمهورها بضرورة توخي الحذر وتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة، لأن الأعراض صعبة ومنتشرة بشكل واضح خلال الأيام الحالية.

وتابعت: «اطمأن على صحتي عدد كبير من أصدقائي وعائلتي، فالمحنة دائمًا تُبرز المعدن الأصيل»، موجهة الشكر لكل من تمنى لها الشفاء العاجل، وساندها خلال الفترة الماضية، إذ إنها كانت تطلب الدعاء من جمهورها باستمرار.

تيسير فهمي وفيروس كورونا

وكانت تيسير فهمي قد أصيبت بفيروس كورونا، حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، مؤكدة أنها تعاني من وضع صحي صعب، مطالبة محبيها بالدعاء لها بسرعة الشفاء، وبعدها بأيام أعلنت تعافيها من الفيروس بعد أن تحسنت حالتها الصحية بشكل كبير، وذلك بعد اتباعها بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

آخر أعمال تيسير فهمي

اختفت «فهمي» عن الأضواء منذ وفاة شقيقها الأكبر، في شهر نوفمبر الماضي، وذلك إثر إصابته في حريق شبّ داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكان آخر عمل قدمته مسلسل «بفعل فاعل» قبل 9 سنوات، الذي تعاونت فيه مع الكاتبة منى رجب، والمخرج تيسير عابد، وشاركها البطولة: طارق لطفي، رجاء الجداوي، ياسر جلال، ميرنا وليد، تامر هجرس وكوكبة من النجوم.