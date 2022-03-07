الحكومة تنفي إطلاق منصات لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات بإطلاق منصات امتحانية جديدة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022.

حقيقة إطلاق منصة للامتحانات التجريبية

وأوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مُؤكدةً أنّه لا صحة لإطلاق الوزارة أي منصات امتحانية جديدة أو إجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنّه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم الإعلان عن تفاصيل أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي يُعقد خلال الفترة المقبلة، مُشددةً على أنّ المعلومات الرسمية بشأن امتحانات الثانوية العامة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة، سواء الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي moe.gov.eg، أو صفحتها الرسمية على فيس بوك، عبر الرابط التالي www.facebook.com/egypt.moe.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).