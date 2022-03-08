«الإسكان» تطرح أراضي مخصصة للنشاط الصناعي بـ 15 مايو.. اعرف الأسعار والمساحات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح عدد من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي في عدد من المدن الجديدة على مستوى أنحاء الجمهورية، ومنها مدينة 15 مايو.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، الأراضي المطروحة ومساحتها، بالإضافة إلى الاشتراطات البنائية الخاصة بكل قطعة.

قطع الأراضي التي تم طرحها

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عبر موقعها الرسمي، عن طرح عدد 3 قطع من الأراضي بمدينة 15 مايو وهي كالتالي قطعة الأرض رقم (2أ) بلوك (4 ) منطقة (1 ) والأرض رقم (1ب) بلوك (4 )، والأرض رقم (10 ) بلوك (4 )منطقة (8 )، و تتراوح مساحة القطعتن الاولي والثاينة5 .862، أم القطعة الثالث فتاتي بمساحة 2356 مترا مربعا، ويبلغ السعر التقديري للمتر بالقطع الثلاث 1200 جنيه، وجميعها مخصص للنشاط الصناعي.

الاشتراطات البنائية الخاصة بالقطع الثلاث

1. لا تزيد النسبة البنائية عن 65 %من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

2. الردود 4م من جميع الجهات مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني

3. الارتفاع المسموح به هو 12 م طبقا لقيود الارتفاع الواردة من هيئة العمليات بالقوات المسلحة .

4. لا تزيد مدة تنفيذ المشروع عن ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الارض.

5. يتم استكمال نسبة السداد حتي 25 %من قيمة قطعة الارض ( 10 %تم سدادها و نسبة الـ 15 %تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة (بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر المعتمد للنشاط الصناعي).

6. يتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.