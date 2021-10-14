«الدفاع المدني» يواصل البحث عن جثتين تحت أنقاض بئر طور سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن أجهزة الدفاع المدني تباشر محاولات انتشال جثماني شابين انهار عليهما بئر ارتوازي بمنطقة المزارع في قرية «الوادي»، بطور سيناء بمعاونة الأجهزة التنفيذية.

وأضاف المحافظ في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى إرسال حفار آخر للمساعدة في رفع الرمال المنهارة بعمق 13 مترا، مشيرا إلى أن الأعمال تتوقف ليلا نظرا لصعوبة العمل في هذا التوقيت، ولفت إلى أن الجهاز التنفيذي لمجلس مدينة الطور متواجد باستمرار في موقع الحادث.

وصول أسر ضحايا البئر المنهار إلى موقع الحادث

وأكد الشيخ «عودة عفنان»، شيخ قبيلة الحويطات بقرية الوادي في تصريحات صحفية، أن أفراد من أسر الضحيتين وصلوا لموقع الحادث في انتظار خروج الجثمانين، وجرى توفير كل سبل الإعاشة لهم، مشيرا إلى أن أبناء القبائل يتواجدون في موقع الحادث للمساعدة: «لم ولن نتخل عن مساعدة الأجهزة الأمنية والتنفيذية حتي يتم استخراج جثماني الشابين».

ولفت إلى حفر ممر على بعد 200 متر من موقع البئر المنهار حتى تتمكن قوات الدفاع المدني من الوصول إلى عمق البئر واستخراج الجثتين.

الرمال انهارت على العاملين بعمق 13 مترا

وكان بلال عبد الخالق، صاحب مزرعة بقرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء، تقدم ببلاغ إلى شرطة النجدة بانهيار بئر مياه ارتوازي أثناء حفره بالمزرعة على العاملين «مصطفي محسن بكري»، طالب من منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة مواليد 2003، وحسن عبد الله عباس من مركز زفتى بمحافظة الغربية مواليد 1988.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث أن البئر انهار من الأسفل لأن الأرض هشة وضعيفة وسهلة الانهيار بسبب طبيعتها، ولم تتمكن قوات الدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من استخراج الجثتين نظرا لأن البئر يحتاج إلى حوائط خرسانية وتجهيزات حتى لا ينهار مرة أخرى، وجرى وضع خطة من قبل الدفاع المدني لانتشال الجثتين.