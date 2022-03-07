تيك توك تقرر تعليق البث المباشر فى روسيا استجابة لقانون الأخبار الكاذبة

قررت شركة تيك توك TikTok، تعليق كل من البث المباشر والمحتوى الجديد من روسيا، استجابة لقانون «الأخبار المزيفة» الجديد في البلاد، وبحسب ما جاء في «واشنطن بوست»، يحظر القانون الروسي الجديد، الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، ما تسميه الدولة «أخبارًا كاذبة» عن جيشها، بما في ذلك اللغة التي تصف هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه «غزو»، تحت التهديد بالسجن لمدة 15 عامًا.

تعليق البث المباشر والمحتوى الجديد

وكتبت شركة تيك توك على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «في ضوء قانون الأخبار الكاذبة الجديد في روسيا، ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر والمحتوى الجديد على خدمة الفيديو الخاصة بنا، في أثناء مراجعة الآثار الأمنية لهذا القانون، ستستمر رسائل التطبيق، وسنواصل تقييم الظروف المتطورة في روسيا لتحديد متى يمكننا استئناف خدماتنا بالكامل مع اعتبار السلامة على رأس أولوياتنا».

وعلى الرغم من الدور المهيمن بشكل متزايد لـ TikTok كمصدر للمحتوى حول الصراع من كل من روسيا وأوكرانيا، فإن تطبيق الفيديو المملوك لشركة ByteDance الصينية، كان أكثر هدوءًا من نظرائه في Silicon Valley في الكشف عن سياسات الشركة بشأن التضليل، والحقيقة فحص أو رقابة.

وقال ممثلو تيك توك يوم الخميس الماضي، لصحيفة The Washington Post، إن الشركة تعمل على تطوير سياسة حول كيفية تعاملها مع وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة على منصتها، بعد أسئلة حول اختيار تيك توك للكلمات أثناء النزاع، وأرسلت الشركة، التي وصفت الحرب بالغزو، بيانًا تضمن عبارة «الحرب في أوكرانيا».

وبدأت TikTok في تطبيق تسميات على المحتوى من بعض حسابات الوسائط التي تسيطر عليها الدولة، ويشتمل المحتوى من منافذ مثل RT الآن على ملصق أسفل الفيديو يقول «الوسائط التي تسيطر عليها الدولة في روسيا»، مع رابط لمزيد من المعلومات.