سماع أقوال الشهود في جلسة محاكمة فتاة الـ«تيك توك» حنين حسام

يستمع المستشار محمد أحمد الجندي رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى أقوال الشهود في قضية حنين حسام، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك»، والمتهمة بالتحريض على الفسق والاتجار في البشر، وذلك داخل غرفة المداولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

السجن 10 سنوات

ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد قضت في وقت سابق، بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات، على حنين حسام «فتاة التيك توك» في اتهامها بالإتجار في البشر.

ضبط حنين حسام

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمة حنين حسام، أثناء هروبها داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة القليوبية، وقررت النيابة العامة إيداعها في سجن القناطر، لحين تحديد جلسة إعادة محاكمتها، وحددت محكمة الاستئناف الدائرة الحالية التي تنظر القضية مجددا.