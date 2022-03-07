محمد نور عن «الحب بتفاصيله»: الفيلم هو موضة الأيام دي وأتمنى يعجبكوا

تعاقد الفنان محمد نور على بطولة فيلم جديد بعنوان «الحب بتفاصيله»، بطولة ملك قورة، علاء مرسي، ومن إخراج محمد حمدي، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر، وعبر عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، لأنه يضم مجموعة من النجوم الذين يحبهم شخصيا، وكان يأمل في أن تكون أولى تجاربه السينمائية «غنائية رومانسية»، ما دفعه لقبول الدور، موضحا أنه عرض عليه الكثير من الأعمال السينمائية لتجسيد دور ضابط ولكنه كان يرفض.

لماذا اختار محمد نور «الحب بتفاصيله»؟

قال «نور»، في تصريح خاص لـ «الوطن»: «الأفلام الغنائية قليلة هذه الفترة، وهذا ما دفعني للدخول في هذا العمل، إلا أن تجهيز الأغاني أخذ مجهودا كبيرا منه لأني ألحن الأغاني، ولكن حبي للعمل هو جعلني أعمل على نفسي أكثر»، مضيفا: «الفيلم هو موضة الأيام دي وأتمنى يعجبكوا».

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وأشار إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي رومانسي حول «رامز» الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده، ويصبح فجأة مسؤولا عن أخيه غير الشقيق، ولا يستطيع العودة إلى الخارج ويدخل في قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى، فيضطر للعيش بشخصيتين حتى ينال إعجابها.

مشروعات محمد نور المقبلة

بالنسبة لمشروعاته الفنية المقبلة، أوضح «نور» أنه يجهز لألبومه الجديد «سداح مداح»، المقرر طرحه خلال عيد الفطر، وسيتم طرح أغنيات منه في فيلم «الحب بتفاصيله»، بينما يتعاون مع النجم مصطفى قمر في دويتو قريبا.

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يذكر أن أخر أغنية لـ محمد نور طرحها، في شهر يناير الماضي، تحت عنوان «عم الشتا»، من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور.