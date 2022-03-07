روسيا: الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وأوكرانيا «دول غير صديقة»

أعلنت الحكومة الروسية، قبل قليل، أنّ الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وأوكرانيا «دول غير صديقة»، وذلك بحسب نبأ عاجل بثته قناة «العربية» قبل قليل.

روسيا تقاطع دول الاتحاد الأوروبي

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنّ بلاده سترسل 7 آلاف جندي لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو إلى جانب القوات الأوكرانية الموجودة هناك.

روسيا تمتلك قوة هائلة مقارنة بأوكرانيا

وقال بلينكن، إنّ روسيا تمتلك قوة هائلة مقارنة بأوكرانيا، وقادرة على الضغط على الجيش الأوكراني، لكن الولايات المتحدة تريد لهذه العمليات أن تتوقف في أسرع وقت.

«بلينكن»: العقوبات ضد روسيا تتجاوز التوقعات

وأضاف بلينكن، أنّ العقوبات والتدابير المتخذة ضد روسيا، تتجاوز كل ما كانت تتوقعه، وهي غير مسبوقة، كما أنّ حرمانها من التكنولوجيا سيكون له أثر طويل المدى.