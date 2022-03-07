أمريكا ترسل 7 آلاف جندي إضافي إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل قليل، أنَّ بلاده سترسل 7 آلاف جندي لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو إلى جانب القوات الأوكرانية الموجودة هناك وفق نبأ عاجل على وكالة أنباء «نرفوستي».

«بلينكن»: روسيا تمتلك قوة هائلة مقارنة بأوكرانيا

وقال «بلينكن» أنَّ روسيا تمتلك قوة هائلة مقارنة بأوكرانيا وقادرة على الضغط على الجيش الأوكراني لكننا نريد لهذه العمليات أن تتوقف في أسرع وقت.

«بلينكن»: العقوبات ضد روسيا تتجاوز كل التوقعات

وأضاف «بلينكن» أن «العقوبات والتدابير المتخذة ضد روسيا تتجاوز كل ما كانت تتوقعه وهي غير مسبوقة وحرمانها من التكنولوجيا سيكون له أثر طويل المدى».