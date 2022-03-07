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روسيا تعلن تدمير 2396 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط 4 طائرات ومروحيتين

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محمد حسن عامر
10:52 ص | الإثنين 07 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، تدمير 2396 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إسقاط 4 طائرات ومروحيتين للقوات الأوكرانية.

موسكو تؤكد تفوقها في الحرب

وأكدت موسكو تفوقها في الحرب على أوكرانيا، التي دخلت يومها الثاني عشر، لكن كييف في المقابل تقول إنّها كبّدت روسيا خسائر كبيرة، منها مقتل 11 ألف جندي روسي.

قتلى الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

ولم تذكر روسيا بدورها أرقاما كبيرة بشأن قتلى الجيش الروسي في الحرب، حيث أعلنت مقتل 500 جندي منذ بدء العملية العسكرية فجر الخميس قبل الماضي.

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بقلم محمد حسن عامر