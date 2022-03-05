نائب محافظ القاهرة يحصل على الدكتوراه في الاقتصاد البيئي

حصل نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف، من جامعة عين شمس اليوم السبت، وذلك عقب مناقشة رسالته التي جاءت بعنوان «التقويم البيئي والاقتصادي لمشروعات الشبكة القومية للطرق بمحافظات القاهرة الكبرى»، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين.

مناقشة رسالة الدكتوراه بحضور لفيف من الوزراء والمحافظين

حضر مناقشة رسالة الدكتوراه كل من اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ﻣﺤﻤﺪ سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة ووزير النقل والمواصلات الأسبق، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، ولفيف من الوزراء والمحافظين السابقين.

أشرف على الرسالة الدكتور تامر عبد المنعم راضي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السابق بكلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور هشام إبراهيم القصاص، أستاذ بيئة التربية والمياه، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية سابقاً بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى صبري علي، أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بكلية الهندسة جامعه عين شمس.

تشكيل لجنة تحكيم رسالة الدكتوراه

وضمت لجنة التحكم، إلى جانب المُشرِفَين، كلاً من الدكتور عبد القوي أحمد مختار خليفة، أستاذ بكلية الهندسة محافظ القاهرة ووزير المرافق الأسبق، والدكتور عمر عبد الحميد سالمان، أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية عميد كلية التجارة جامعة حلوان الأسبق.

إبراز القيمة العلمية والعملية لموضوع الرسالة

وأثنت لجنة الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة، وعلى الجهد المبذول من جانب الباحث، وأبرزوا القيمة العلمية والعملية للرسالة في مجال المشروعات القومية والطرق على وجه العموم، ما دعاهم إلى منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير «مرتبة الشرف الأولى».