محافظ القاهرة يكرم 46 حرفيا في ورش عمل «الحفاظ على الحرف التراثية»

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حفل ختام النشاط الثالث الخاص ببناء قدرات الحرفيين وتوعيتهم بأهمية التراث غير المادي لضمان استدامة الحرف بتعليم أجيال جديدة، ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية، الذي تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو 2003.

شارك في الحفل اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة القاهرة وعضو اللجنة العليا للمشروع، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، وشريف عريان المدير التنفيذي لمؤسسة «الأغاخان» بمصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «مظلة» للتنمية الاجتماعية، واللواء أحمد حلمي المدير التنفيذي للمؤسسة، وسما مصطفى ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، وتضمن الحفل تكريم 46 حرفيا من المشاركين في ورش العمل، ومعرضًا للمنتجات الحرفية.

الدولة مهتمة بالحفاظ على التراث

وأكد محافظ القاهرة اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وإحدی الأدوات المهمة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة، في ظل توجيهات الرئيس السيسي، بمواصلة النهوض والتطوير للصناعات اليدوية والحرف التراثية من أجل الحفاظ عليها وتطويرها.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة، تقدم الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية، بما يكفل تعميق الوعي بقيمتها لدى الأجيال المتعاقبة، وبما يحقق المزيد من إظهار التاريخ المصري المتميز في تلك الصناعات الحرفية، وتواصل الأجيال المتعاقبة بين الماضي والحاضر، التي شكلت نماذج من الإبداع من خلال صناع مهرة متميزين نقدرهم جميعا.

وأوضح المحافظ أن الحفاظ على التراث الحرفي من خلال ورش العمل وتدريب المبدعين ونقل مهاراتهم، يعكس الاهتمام بالحفاظ على هويتنا المصرية التراثية والحرفية، فجاء تنظیم تلك ورش العمل بهذه الفعالية لتدريب المبدعين من أصحاب الحرف النادرة والرامية نحو استدامة استمرار التطوير لتلك الصناعات التراثية والترويج لها من خلال خلق أسواق محلية وعالمية، وخلق بيئة محفزة لاستمرار إحياء أساس الموروثات الفنية التي تميز تاريخنا العريق للحفاظ على الإرث الثقافي.

قائمة للحرف التراثية في القاهرة التاريخية

وأكد أن المحافظة نظمت عدة ورش عمل بالتعاون مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، تضمنت عدة محاضرات للتعريف بأهمية الحفاظ على الفنون الحرفية التقليدية، وأنواع التراث، ومنها التراث غير المادي وكيفية صونه من خلال سماع الحكايات التراثية والمشاركة بمجموعات عمل استطاع من خلالها الحرفيون فهم أهمية الحرفة التي يمارسونها لكي يبدأوا تعليمها للأجيال القادمة، والمشكلات التي تواجه الحرفة التراثية وكيفية إنقاذها من الاندثار، وسبل وضع مقترح لتعليم جيل جديد من الحرفيين لاستمرار الحرفة، وذلك بمشاركة مجموعة من الحرفيين في الأويما والخيامية والأرابيسك وصناعة السبح والزجاج والنحاس والخشب والحلي والذهب وتطعيم المعادن بالفضة والنول والسجاد وصناعة العود والشمع والكليم والتنجيد وصناعة الأحذية.

ويهدف المشروع إلى إعداد قائمة حصر وطنية جديدة للحرف التراثية في القاهرة التاريخية وإتاحة هذه القائمة للجمهور، إلى جانب التدريب وبناء القدرات لممارسي الحرف لإعداد قوائم الحصر بهدف صون الحرف التراثية، ويعد النطاق الجغرافي للمشروع في المنطقة التي تقع بين باب الفتوح وباب النصر إلى الشمال، وباب زويلة إلى الجنوب.