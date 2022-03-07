وقف إطلاق النار في عدة مدن .. آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثاني عشر على التوالي، وشهدت أخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، العديد من الأحداث، كان آخرها إعلان القوات الروسية وقف إطلاق النار في عدة مدن أوكرانية، من أجل فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين بعيداً عن نيران الحرب، وهي الخطوة التي لاقت ثناء من المجتمع الدولي بعد سوء أحوال عدد كبير من السكان المحاصرين نتيجة تبادل اطلاق النار بشكل مستمر منذ بداية العملية العسكرية.

ومن بين المناطق التي تم تعليق إطلاق بها مدن «ماريوبول»، والعاصمة الأوكرانية «كييف» وخاركيف، التي تعد ثاني أكبر مدينة أوكرانية من حيث المساحة وأخيرًا مدينة سومي.

7 آلاف جندي أمريكي ..آخر تطورات روسيا وأوكرانيا

في الوقت نفسه، لم يتوقع الكثيرون أن تقوم الولايات المتحدة بإرسال 7 آلاف جندي أمريكي لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رداً على أخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أن بلاده تعتزم إرسال هذا العدد من الجنود خاصة أن روسيا تمتلك قوة هائلة مقارنة بأوكرانيا وقادرة على الضغط على الجيش الأوكراني.

وفي سياق متصل أعلنت أوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، أنها سوف تثبت كذب الاتهامات الروسية لها بشأن ارتكابها عمليات إبادة جماعية لسكان إقليم الدونباس، مشيرة إلى أن هذا الاتهام كان مجرد تبرير من جانبهم لشن حرب عسكرية ضد أوكرانيا.

وأعلن «يونيد باسيتشنيك»، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلن انفصالها من طرف واحد عن أوكرانيا، أن جمهوريته تمكنت من تحرير أغلب أراضيها من القوات الأوكرانية، لافتاً إلى أن جيش الجمهورية يعمل حاليًا على تحرير باقي الأراضي المجاورة له.

استمرار ارتفاع أسعار الذهب والنفط

وانعكست أخر تطورات حرب وروسيا وأوكرانيا، على زيادة أسعار عدد من المنتجات، حيث ارتفعت أسعار الغاز والنفط والذهب لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ بدء الحرب فجر الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، وسط ترقب عالمي في الأسواق الاقتصادية الدولية.