المنشآت السياحية: 80% نسب الإقبال على تناول إفطار رمضان بالمطاعم

قال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنّ المطاعم السياحية بدأت تلقي مئات الحجوزات من أفراد ومجموعات مصريين وعرب لتناول وجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون نسب الاقبال على تناول السحور والإفطار خلال شهر رمضان هذا العام أعلى من نظيره في العام الماضي.

نسب الإقبال على تناول الإفطار أعلى من السحور

وأضاف لـ«الوطن»، أن مؤشرات الحجز لهذا العام توضح أن نسب الاقبال على تناول وجبات الإفطار بالمطاعم السياحية خلال شهر رمضان ستتراوح ما بين 70 و80% من الطاقة الاستيعابية القصوى للمطعم، موضحا أنّ نسب الإقبال على تناول وجبات الإفطار سيكون أعلى من السحور وذلك بسبب مواعيد إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية الحالية ،وتابع: «إذا ما تمت الموافقة على مد مواعيد عمل المطاعم خلال شهر رمضان حتى الساعة 3 صباحا فإن نسب الإقبال على تناول السحور ستكون في حدود 90%».

آلاف السياح العرب يفضلون قضاء شهر رمضان بمصر

وأوضح «منصور»، أن آلاف السياح العرب لاسيما القادمين من دول الخليج يفضلون قضاء شهر رمضان بمصر، لما تتمتع به من أجواء روحانية وشعبية لا تتواجد في أي دولة أخرى، لافتا إلى أن السياح العرب يفضلون تناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية المتواجدة بالأماكن التراثية، وسيُسمح لكافة المنشآت السياحية خلال شهر رمضان بتقديم فقرة فنية سواء بمطرب أو بدون طالما كانت حاصلة من وزارة السياحة والآثار على تصريح بذلك.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على حظر تقديم الشيشة، وإقامة الخيام الرمضانية وفقا للقرارات الحكومية التي صدرت في هذا الشأن، موضحا أن الغرفة نبهت على كافة أعضائها بضرورة الاستمرار فى تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.