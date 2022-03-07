قصة الهندي قاتل الأسرة الكويتية: قطع الكهرباء قبل التخلص من الضحايا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى قصة الهندى قاتل الأسرة الكويتية، والتى تتكون من الأم والأب وابنتهما وجرى تمثيل الجريمة من قبل المتهم على مدار أمس الأحد

وبشأن تفاصيل جريمة الهندى قاتل الأسرة الكويتية، فقد انتشرت القصة،على مواقع التواصل الاجتماعي قبل 4 أيام، إثر ورود بلاغ إلى وزارة الداخلية الكويتية.

ووقعت جريمة الهندى قاتل الأسرة الكويتية، فى الساعة الخامسة والنصف فجر 25 فبراير الماضى وفقا لمذ ذكرت قناة "العربية"

وألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على 4 من المشتبه بهم فى ارتكاب الجريمة وكانت أولى المشتبه بهم العاملة المنزلية التي كانت تعمل لدى العائلة بنظام الساعات للتحقيق معهم حول وجودهم في منزل العائلة المقتولة قبل يوم من وقوع الجريمة ولكن بعد يوم كامل من التحقيقات والتحريات استبعدت الداخلية الكويتية شروع العاملة بالقتل.

القبض على 4 من المشتبه بهم فى ارتكاب جريمة الأسرة الكويتية

وفور استبعاد العاملة المشتبه بها ، كثفت الداخلية الكويتية، التحقيقات وجمعت خيوط الجريمة بمساعدة الجيران والكاميرات التي كانت موجودة خارج منزلهم

وأوضحت أنه تزامنا مع التحقيقات ظهرالهندى قاتل الأسرة الكويتية الذي تسلل إلى منزل العائلة المقتولة وقطع التيار الكهربائي ونفذ جريمته بنحرهم جميعا .

فيما تمكن قطاع الأمن الجنائي من نصب كمين محكم للجاني، وألقوا القبض عليه في منطقة الصليبية الواقعة في محافظة الفروانية خلال3 أيام.

قاتل الأسرة الكويتية مثل جريمته أمس

ومثل الهندى قاتل الأسرة الكويتية جريمته في موقع الجريمة أمس ، وكان يحمل كيسًا به ملابس جديدة ليتمكن من الخروج من المنزل دون أن يكون ملطخًا بالدماء، كما سرق مبلغًا من المال وبعضًا من الذهب الموجود في المنزل قبل هروبه.

يشار إلى أن تمثيل الجريمة كان بحضور وكيل النيابة لتسجيل الحادثة وتوثيقها ومعرفة تفاصيل ودواعي ارتكابها، وبعد الانتهاء منها بقي الجاني قيد الحجز إلى أن يتم الحكم عليه.