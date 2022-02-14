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نسيان طفل في ثلاجة الموتى لمدة عام كامل يثير ضجة في الكويت

مسؤولون بالمستشفى قدموا «كاكاو» كترضية لوالد الطفل بعد الواقعة

كتب:

وكالات
10:59 ص | الإثنين 14 فبراير 2022
الكويت

الكويت

أثارت قصة تجاهل طفل متوفى فى ثلاجة الموتى داخل أحد المستشفيات في الكويت لأكثر من عام، ضجة وغضب فى البلاد، وأعلن المحامي الكويتي عبد العزيز الوعلان، عن القضية منوهاً إلى أنه رفع شكوى بهذا الشأن.

وأوضح المحامي الكويتي أنّ شخصا  من المستشفى اتصل بوالد الطفل بعد سنة من وفاته وأبلغه أن ابنه لا يزال في ثلاجة المستشفى، رغم إبلاغهم سابقا من قبل المستشفى بأنهم دفنوه بعد توقيعه على الأوراق اللازمة.

تفاصيل نسيان طفل في ثلاجة مستشفى بالكويت

وأضاف المحامي الكويتي، أن العلاقات العامة في المستشفى أبلغت والد الطفل الذي كان منشغلا بزوجته جراء إصابتها بانهيار بعد ولادتها لطفلها المتوفي، أنهم سيقومون بالدفن كإجراء روتيني للأطفال الذين يولدون متوفين، بسبب جائحة كورونا، لكنهم لم يقوموا بذلك، وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

وأشار إلى أن  مدير العلاقات العامة في المستشفى قدم «كاكاو»، لوالد الرضيع المتوفي كترضية له بعد نسيان جثة ابنه في الثلاجة.

وتوجه المحامي الكويتي بشكوى لوزير الصحة بسبب الواقعة، قائلا عبر «تويتر»: «تقدمت اليوم بشكوى ضد أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الفروانية لعدم قيامهم بالإبلاغ عن وفاة نجل موكلي للجهات الرسمية».

وأضاف: «لم تمكن المستشفى موكلي من إكرام فلذة كبده المرحوم بدفنه، والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنة وشهر و 4 أيام بالضبط ، كل ذلك دون أي مسوغ قانوني أو طبي والأدهى أن يكون تبرير المستشفى..آسفين نسيناه»، وطالب المحامي باتخاذ كافة الإجراءات ضد المستشفى وإدارته.

وانتشر «هاشتاج»: «طفل في ثلاجة المستشفى»، وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن غضبهم من الواقعة، مطالبين بالمحاسبة، واعتبر الإعلامي طلال الكشتي أن الحادثة هذه فضيحة، وعلق بالقول: «فضيحة بكل المقاييس وأعرف والد الطفل معرفة شخصية، وزارة الصحة تحتاج إلى نسفه، خصوصا المستشفيات والعيادات الخاصة».

 

 

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بقلم وكالات