الكويت تلغي العديد من قيود «كورونا».. والإصابات عالميا تقترب من 414 مليون حالة

شهدت عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث مرتبطة بفيروس «كورونا»، الذي لا يزال يشغل الأولوية عند حكومات الدول ومواطنيها حول العالم، وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها الإعلان الكويتي بـ إلغاء العديد من القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار الفيروس.

وأعلنت الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، إلغاء العديد من القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار «كورونا»، بعد نجاح البلاد في تخطي الموجة الجديدة من الفيروس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، في مؤتمر صحفي، أن بلاده نجحت في تجاوز الموجة الجديدة من «كورونا» بأقل الأضرار على المستويات الاقتصادية والصحية والمجتمعية

«الصباح» يعلن فتح المجمعات التجارية أمام الجميع

وقال الصباح، إن المجلس ألغى العديد من الإجراءات السابقة، بعد انحسار الموجة الأخيرة وارتفاع نسبة التطعيم، مشيرا إلى عودة رص الصفوف في المساجد، وفتح المجمعات التجارية أمام الجميع، وحضور الطلبة إلى المدارس دون فحص «بي.سي.آر» مع السماح بالسفر للجميع، وغيرها من الإجراءات.

وشدد رئيس الوزراء الكويتي، على أن القرارات الصادرة لا تعني نهاية الإجراءات الاحترازية الصحية الشخصية الواجبة لحماية الصحة العامة والالتزام بها، خاصة ارتداء الكمامة.

الحكومة الكويتية تعلن السماح لغير المحصنين بالسفر

من جانبه، أشار المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، في المؤتمر الصحفي، السماح لغير المحصنين بالسفر ودخول المجمعات التجارية ودخول الأماكن المغلقة كالمسارح والسينما وقاعات الحفلات بشرط إجراء فحص يؤكد الخلو من «كورونا» قبل 72 ساعة على الأكثر.

كما أشار المزرم، إلى السماح بعودة العمل بالدوائر الحكومية بكامل طاقته اعتبارا من 3 مارس الجاري.

وفي سياق متصل، اقتربت حصيلة إصابات كورونا، حول العالم، منذ ظهوره قبل عامين، من تسجيل 414 مليون حالة، وسجلت الإصابات 413734811 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5843561 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 335500724 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات إيطاليا إلى 12.1 مليون حالة

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية، أمس الاثنين، 28630 إصابة بـ«كورونا» و 281 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12.1 مليون، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 151296 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع مجموع وفيات بريطانيا إلى 159605 حالة وفاة

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، 41648 إصابة بـ«كورونا» و 35 حالة وفاة، وقالت في بيان، إن مجموع الإصابات، ارتفع إلى 18348029 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 159605 حالة وفاة.