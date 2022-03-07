معهد القطن يستقبل 27 متدربا من 13 دولة أفريقية

نظم معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية بعنوان «تكنولوجيا وتجهيز القطن»، بمشاركة 27 متدربا من 13 دولة أفريقية، في الفترة من 6 مارس حتى 24 مارس 2022، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم للأشقاء الأفارقة في مجال التدريب وبناء القدرات، وتحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

أهداف الدورة

وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إنّ الدورة يحاضر فيها خبراء دوليين ومحليين، إضافة إلى خبر معهد القطن وأساتذة الجامعات المصرية، وتتناول الدورة الاختبارات التكنولوجية للقطن وتدوير المخلفات، واستخدام تكنولوجيا النانو لإنتاج صبغات طبيعية وصديقة للبيئة، إضافة إلى التدريب العلمي في معامل معهد بحوث القطن وبعض الهيئات العاملة في مجال القطن في الإسكندرية.

جولة في مصانع الغزل والنسيج

وأضاف مسعد أنّ الدورة التدريبية ستشهد زيارة تفقدية لمصانع الغزل والنسيج ببرج العرب، لعدد من الهيئات الحكومية والدولية العاملة في مجال القطن بمصر.

يذكر أنّ الدورة تأتي تحت إشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبحضور الدكتور عادل عبدالعظيم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس مجلس القطن.