موقف محرج لـ ريم البارودي قبل ختام مهرجان أسوان

تعرضت الفنانة ريم البارودي لموقف محرج بعد حدوث قطع في سوستة فستانها قبل انطلاق حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أقيمت، مساء أمس الاثنين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالمحافظة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتحضير ريم البارودي لفستان أحمر اللون لارتدائه في حفل الختام، ولكنها فوجئت قبل انطلاق الحفل بدقائق بحدوث قطع في السوستة، وهو ما كان سيمنعها من حضور الليلة الختامية للمهرجان، ولكنها استعانت بفستان آخر كانت قد أحضرته معها إلي القاهرة.

وحرصت الفنانة سلوى خطاب وزميلتها دينا على دعم ريم البارودي معنويا في هذا الموقف، بخاصة وأن الأخيرة شعرت بتوتر شديد إزاء ما حدث في فستانها.

انتهت مساء أمس، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل، وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف سلامة وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام وقام بتقديمه الإعلامية نرمين عامر وأخرجه هشام عطوة.

تفاصيل دورة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وقال المكتب الفني للمهرجان في بيان: «في التجربة الأولى لإدارة برنامج مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بطريقة جماعية، من خلال مكتب فني مشكل من كل من دينا العليمي ومنة الله عبيد ومريم حمدي ومريم الفرجاني، بالإضافة لـ أحمد شوقي المستشار الفني للمهرجان، قام أعضاء المكتب الفني على مدار ثلاثة أشهر بمشاهدة ما يزيد على 120 فيلما طويلا و300 فيلم قصير، ليتم من خلالها الاستقرار على برنامج المهرجان».

وتابع: «البرنامج تشكل من 15 فيلمًا طويلًا و32 فيلمًا قصيرًا، تم تقسيمها بواقع 11 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة، 4 أفلام في مسابقة الأفلام المصرية، 24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، و8 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر. الأفلام مثلت إنتاج 33 دولة من 5 قارات».