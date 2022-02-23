ريم البارودي وبوسي شلبي في وصلة رقص مع أطفال أسوان

دخلت الفنانة ريم البارودي والإعلامية بوسي شلبي في وصلة رقص مع فرقة استعراضية لعدد من أطفال محافظة أسوان في حفل افتتاح الدورة السادسة لمهرجان أفلام المرأة المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبري بالمحافظة، ويستمر حتى 28 فبراير الجاري.

وقدم الأطفال، عددا من الأغاني النوبية التي نالت إعجاب الموجودين على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، ودفعت ريم البارودي وبوسي شلبي للرقص على نغماتها.

ريم البارودي تنتهي من تصوير مسلسل نقل عام

يذكر أن الفنانة ريم البارودي، انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل نقل عام، الذي يُعرض على قناة أون حاليًا، ويُشاركها البطولة كل من محمود حميدة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، والراقصة دينا، وميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب.

مسلسل نقل عام، ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، ويُناقش قضية الزيادة السكانية في إطار درامي بسيط، وتدور أحداثه حول «أحمد الشربيني»، موظف في هيئة النقل العام، ويعمل سائق أتوبيس، ولديه أسرة مكونة من 10 أفراد، ويعيش داخل بيت بسيط، ويُعاني من كثرة الهموم ومشاغل الحياة.

مواعيد عرض مسلسل نقل عام

ويُعرض مسلسل نقل عام، للفنان محمود حميدة، يوميًا من السبت إلى الأربعاء، على قناة «أون»، في الثامنة مساءً، ويُعاد مرة ثانية في الثانية صباحًا، ثم في الواحدة ظهر اليوم التالي.

كما يُعرض مسلسل نقل عام، عبر قناة «أون دراما»، يوميًا من السبت إلى الأربعاء في العاشرة مساءً، ويُعاد 3 مرات؛ الأولى في السادسة صباح اليوم التالي، والثانية في العاشرة صباحًا، وأخيرًا في الرابعة عصرًا.