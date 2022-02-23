«ريم البارودي وبسمة وسلوي خطاب» في أسوان لحضور مهرجان أفلام المرأة

استقبلت مدينة أسوان اليوم، «ريم البارودي وسلوي خطاب وبسمة وأحمد مجدي ونيقولا معوض وحمزة العيلي»، قبل قليل، لحضور حفل افتتاح الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المقرر عقده، مساء اليوم الأربعاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالمحافظة، ويستمر حتى 28 فبراير من الشهر الجاري.

منح سوسن بدر جائزة الإنجاز بمهرجان أسوان

ويشهد حفل افتتاح مهرجان أسوان ، تكريم الفنانة سوسن بدر بمنحها «درع إيزيس»، لجائزة الإنجاز في مجال السينما، وتكريم المخرجة إنعام محمد علي، تقديرا لدورها اللافت في دعم قضايا المرأة علي مدار مسيرتها الفنية، والفنانة والمخرجة الفرنسية «مارلين كانتو»، تقديرا لمشوارها السينمائي وحصدها العديد من الجوائز، أبرزها جائزة «سيزار»، لأفضل فيلم قصير عام 2007.

سوسن بدر عن تكريمها: مسئولية كبيرة

وأعربت الفنانة سوسن بدر عن اعتزازها وفخرها بهذا التكريم، كونه يأتي من مهرجان متخصص في أفلام المرأة كمهرجان أسوان، بحسب قولها، وأكدت سوسن بدر لـ«الوطن»، أن التكريم سيحملها مسئولية أكبر في اختياراتها كي تحافظ علي مكانتها بين جمهورها.

ويتنافس علي جوائز مسابقة الفيلم المصري في دورة هذا العام 4 أفلام، منها فيلم «قمر 14»، إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وإنتاج السبكي للإنتاج والتوزيع، بطولة خالد النبوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك.

وشهدت نهاية هذا الفيلم قبلة بين خالد النبوي وشيرين رضا، وعلق المخرج هادي الباجوري في لقاء تليفزيوني المشهد بقوله إن الجمهور يتشوق للرومانسية الحقيقية في الأفلام وبالتالي صفقوا في نهاية المشهد وبالتحديد بعد هذه القبلة.