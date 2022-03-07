«السيدة» عمرها 91 عامًا وتصلح الأحذية: «محدش من ولادي بيصرف عليا»

الحزن يكسو ملامحها، التجاعيد تغطي وجهها ويديها، لكنها لازالت مبتسمة وراضية بما كتبه الله لها، فبعد أن كانت مُكرمة ومعززة بين أهلها، اضُطرت للخروج إلى العمل بعد وفاة زوجها، وزواج أولادها الذين انشغلوا بحياتهم وأسرهم، لتجد «السيدة» نفسها جالسة على رصيف بإحدى مناطق محافظة كفر الشيخ، تقوم بإصلاح الأحذية « الجزم والشباشب البلاستيك» بحثا على لقمة العيش وللإنفاق على نفسها.

بأدوات بدائية بسيطة عبارة عن « منجل ووابور جاز قديم وولاعة»، تقوم «السيدة أحمد الحمادي»، البالغة من العمر 91 عامًا، بإصلاح «الأحذية البلاستيكية»، لتحصل على بضع جنيهات تكفي لسد احتياجاتها: «كنت معززة مكرمة في بيتي، لكن بعد جوزي ما مات وعيالي كل واحد فيهم شق طريقه بقيت لوحدي، فقولت لازم أشتغل علشان اصرف على نفسي، ملقتش أسهل من إني ألحم الجزم البلاستيك والشباشب للناس الغلابة اللي ميقدروش يشتروا جديد».

جنيهات قليلة تتحصل عليهم السيدة التسعينية، لكنها راضية برزقها ومبتسمة في وجه زبائنها،: « ربنا بيكرمني بـ10 أو 15 جنيه في اليوم بقدر أجيب لنفسي أكل بيهم، والإيجار بدفعه من معاش يجي 450 جنيه والحمدلله مستورة، وبضحك طبعا في وش زبايني لأن الابتسامة في وجه اخيك صدقة، وخلاص انا ست رجل في الأرض واخرى في القبر عايشة اليومين اللي فاضلين ليا ببساطة طالما باكل وبشرب وبتعبد لله مش عاوزة حاجة تانية وطالما لسة فيا نفس هفضل أعافر لأخر عمري واكل من عرق جبيني».

المسنة تعمل 8 ساعات يوميا

ساعات طويلة تقضيهم الحاجة «السيدة» في الشارع للحصول على قوت يومها دون طلب أو مد يديها لأحد،:«بقعد في سوق سيدي غازي من الساعة 7 الصبح لحد 3 العصر، وبتسوق باللي ربنا بيرزقني بيه واروح أعمل أكل لنفسي، بصلح الجزم البلاستيك بإني بجيب قطع بلاستيك قديمة، وبولع المنجل على البابور اسخنه بالنار وبعدين ألحم الجزم التالفة».

«السيدة»: نفسي في رحلة عمرة أو حج

لاتتمنى السيدة التسعينية سوى أن يمن الله عليها بختم مسيرتها في الحياة برحلة عمرة أو حج،:« نفسي أختم حياتي برحلة عمرة أو حج، أنا أديت رسالتي على أكمل وجه وتحملت مسئولية ولادي بعد وفاة جوزي، ولسة بعافر علشان محدش بيصرف عليا، فنفسي ارتاح بزيارة الرسول »