انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لـ«صيدلة طنطا» حول الرعاية الصحية

افتتح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة بعنوان «آفاق حديثة في الرعاية الصحية: الصيدلة ورؤية مصر 2030»، والذى يستمر على مدار يومين، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر، وبمشاركة الدكتور تيري مور أستاذ الكيمياء الطبية واكتشاف الأدوية بجامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور رياض البربري أستاذ البيولوجيا الجزيئية بجامعة ولاية بنسلفانيا، والدكتور فوزي البربري الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة باسيفيك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن المؤتمر يستهدف دعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي جاء من ضمن أهدافها المعرفة والابتكار والبحث العلمي في الهدف الرابع، ونص على أن تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية، كما يدعم المؤتمر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث في النانوتكنولوجي

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث فى العلاجات الجديدة لمرض الكورونا، والعلاج المناعى للأورام السرطانية، والجديد فى علوم الجينوم والبيولوجيا الجزيئية، العلاج التكميلى والنواتج الطبيعية، الصيدلة وتطبيقات النانوتكنولوجى فى تصنيع الدواء، موضحًا أن خطة الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي تهدف إلى حث الباحثين على المشاركة في البحوث التطبيقية المتميزة في مجالات التنمية المتعددة.

77 بحثا علمياً

وقالت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية صيدلة جامعة طنطا ورئيس المؤتمر، إن إجمالي الأبحاث العلمية المشاركة في المؤتمر بلغ 77 بحثًا، بمشاركة أكثر من 200 باحث وباحثة من المهتمين بمنظومة الدواء والرعاية الصحية، رغم الظروف التى يمر بها العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا.