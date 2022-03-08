درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 8-3-2022 فى مصر

يتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع جديد فى درجات الحرارة اليوم على محافظات الدلتا والقاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري، حيث تسجل درجات الحرارة 25 درجة بارتفاع 3 درجات عن امس الأثنين.

طقس حار على محافظات الصعيد

واشارت هيئة الارصاد فى بيان صادر عنها منذ قليل، استقرار درجات الحرارة عند 20 درجة مئوية على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، فى حين ترتفع ما بين 4-6 درجات على محافظات شمال الصعيد 27 درجة، وجنوب الصعيد 35، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26.

أمطار مساء اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، اننا سنظل نعانى من حالات الآتفاع والأنخفاض فى الطقس حتى نهاية فصل الربيع، وبداية فصل الصيف، كما تشهد كل من السواحل الشمالية الشرقية والغربية والقاهرة الكبري وجنوب سيناء تساقط للامطار ما بين خفيفة ومتوسطة بداية من مساء الغد.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 25 14

الإسكندرية 22 14

طنطا 24 13

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 13

بلطيم 22 12

مطروح 21 13

السلوم 19 12

سيوة 26 12

بورسعيد 21 13

دمياط 21 14

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 26 15

نخل 25 11

نويبع 24 17

طابا 23 16

كاترين 21 11

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 27 18

سوهاج 28 18

قنا 30 17

الأقصر 32 18

أسوان 33 19

إدفو 32 18

أبو سمبل 32 18

الوادي الجديد 31-17

شلاتين 28-17

ابو رماد 27- 18

حلايب 27- 19

راس حدربة 25-19