حالة الطقس غدا الثلاثاء 8-3-2022 في مصر: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنَّ يسود غدًا الثلاثاء طقس غائم جزئيًا خلال ساعات النهار، إذ تقل فترات سطوع أشعة الشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع وجود ارتفاع فس درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري إذ تسجل 25 درجة.

طقس غائم جزئيًا خلال ساعات النهار

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، يسود طقس دافئ في حين تسجل الحرارة 20 درجة على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء يسود فيها طقس معتدل خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد 35 درجة، ومائلًا للحرارة على محافظات شمال الصعيد 27 درجة.

أتربة عالقة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق

بدورها أكّدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنَّ ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء سيكون نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي من الصحراء الغربية يصاحبها نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، وهي جنوبية شرقية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، كما ستشهد محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، أتربة عالقة في الجو قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق المفتوحة.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد لـ«الوطن» أنَّ السواحل الشمالية الغربية سوف تشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة مع بداية مساء الغد، يصاحبها سقوط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة، ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة

درجات الحرارة غداً على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 25 14

الإسكندرية 22 14

طنطا 24 13

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 13

بلطيم 22 12

مطروح 21 13

السلوم 19 12

سيوة 26 12

بورسعيد 21 13

دمياط 21 14

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 26 15

نخل 25 11

نويبع 24 17

طابا 23 16

كاترين 21 11

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 27 18

سوهاج 28 18

قنا 30 17

الأقصر 32 18

أسوان 33 19

إدفو 32 18

أبو سمبل 32 18

الوادي الجديد 31-17

شلاتين 28-17

أبو رماد 27- 18

حلايب 27- 19

رأس حدربة 25-19