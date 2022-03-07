وزير الإنتاج الحربي يشيد بالجناح الإماراتي في معرض «الدفاع العالمي»

زار المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الجناح الإماراتي بمعرض الدفاع العالمي بالسعودية «WDS 2022»، المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وزير الإنتاج الحربي يشيد بمشاركة الإمارات

وأشاد الوزير بمعروضات الجناح التي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية ومواكبتها للتطورات المتسارعة في قطاعَي الدفاع والأمن، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي جناح وزارة الدفاع السعودية، وأكد خلال زيارته للجناح أنّ معرض الدفاع العالمي يعكس مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى دول العالم الأكثر تأثيرًا في صناعة الدفاع، وهو ما يتجلى أيضًا في المعروضات العسكرية التي تشارك بها وزارة الدفاع السعودية والتي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية.

المملكة وجهة مثالية لاحتضان هذا الحدث بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي

فيما أكد ممثلو وزارة الدفاع السعودية أهمية إطلاق معرض نوعي مثل «معرض الدفاع العالمي»، في ضوء ما تتمتع به المملكة من مقوّمات تجعلها وجهة مثالية لاحتضان مثل هذا الحدث فموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل بين ثلاث قارات يضعها في صلب سلاسل الإمداد العالمية، كما تعدّ إحدى أكبر الأسواق الدولية في صناعة الدفاع والتقنيات المرتبطة به.

وعلى هامش جولته، التقى وزير الإنتاج الحربي بـ«بندر الخريف»، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية، مشيداً بالتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية وخصوصًا في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي نتج عنه زيادات سريعة في معدل النمو التجاري بسبب زيادة حجم الاستثمارات السعودية الذي استهدف مختلف القطاعات المصرية.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أنّ معرض الدفاع العالمي يُسهم في توطيد علاقات المملكة العربية السعودية مع شركائها الحاليين والمحتملين في قطاع الصناعات الدفاعية ودعم توجهات المملكة لتعزيز توطين صناعاتها العسكرية، لافتاً إلى انفتاح وزارة الصناعة السعودية على التعاون مع الأشقاء ودول الجوار للاستفادة من التجارب الصناعية الناجحة لديها في إقامة مشاريع صناعية وتوطين صناعات جديدة لتطوير القاعدة الصناعية في السعودية.

وأشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى حرص الوزير خلال تلك الفعاليات على استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، كما حرص على توجيه الدعوة لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.