وزير الإنتاج الحربي يتفقد جناح «الدفاعية السودانية» و«هانو كوبريشن»

أجرى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة إلى جناح شركة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بمعرض الدفاع العالمي بالسعودية WDS 2022، المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الحالي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

علاقات مصر والسودان

في بداية اللقاء، أكد الوزير مرسي، عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين وشعبيهما، مشددا على أنّ مصر هي دائمًا العمق الاستراتيجي للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تمت مع وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية مؤخرا، بهدف بحث مستجدات التعاون بين الجانبين، وذلك في ضوء اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لتكون معنية بالتواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

من جانبه، أعرب الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، رئيس هيئة التصنيع الحربي في السودان، عن سعادته باللقاء الذي يأتي استمرارا لسلسلة اللقاءات المتصلة التي تمت خلال الفترة الماضية بين مسؤولي البلدين، كما أكد حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أنّ منظومة الصناعات الدفاعية في السودان، مهتمة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مشيدا بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد تطلعه من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربي، وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

ووجّه الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، رئيس هيئة التصنيع الحربىي في السودان، الدعوة للمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لزيارة خطوط التصنيع العسكرية المختلفة بالسودان.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي، ومثيلتها من الشركات السودانية، لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الأطراف كافة.

يذكر أنّ اللقاء هو الرابع الذي يجمع الجانبين، حيث كان اللقاء الأول في أغسطس 2020 واللقاء الثاني في أبريل 2021 واللقاء الثالث كان في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 والذي أقيم بمصر أواخر 2021.

التعاون في إنتاج الذخيرة

علي جانب آخر، أشار بكر، إلى إجراء الوزير مرسي، والوفد المرافق له، زيارة إلى جناح شركة «هانو كوبريشن»، حيث تم مناقشة التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأهمها التعاون في إنتاج الذخيرة عيار (155 مم).