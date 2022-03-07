وزير الإنتاج الحربي يناقش سبل التعاون مع جنرال ديناميكس الأمريكية

أجرى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة ميدانية لجناح شركة «جنرال ديناميكس»، الأمريكية بمعرض الدفاع العالمي بالسعودية «WDS 2022»، المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشار وزير الإنتاج الحربي إلى وجود تعاون مثمر سابق بين الوزارة، ممثلة في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي»، مع شركة جنرال «دينامكس»، للأنظمة الأرضية «GDLS»، على مدار العقود الماضية في مجال الإنتاج المشترك للدبابات M1A1.

الشراكة المستقبلية بين الإنتاج الحربي وجنرال ديناميكس

وناقش الوزير خلال تفقده جناح الشركة بالمعرض الموضوعات الخاصة بالشراكة المستقبلية بين «الإنتاج الحربي وجنرال ديناميكس»، وعلى رأسها التعاون الخاص ببرنامج تطوير الدبابات M1A1 المصرية الذي من المخطط تنفيذه بمصنعيّ «200 و100 الحربيين»، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر مع الشركة وتطلعه إلى زيادة أوجه التعاون بين الطرفين من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات المشتركة فى مجال تطوير الصناعات الدفاعية.

الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربي

واستعرض الوزير أبرز الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربي، وأشاد بما شاهده من معروضات وما استمع إليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية لشركة «جنرال ديناميكس»، والتي تواكب أحدث التكنولوجيات العالمية، مشيراً إلى العلاقات التاريخية القوية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الأمريكية، مؤكداً اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف مجالات التصنيع العسكري وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

من جانبه، استعرض «كريس براون»، نائب رئيس جنرال ديناميكس للاستراتيجية العالمية وتطوير الأعمال الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركة، مشيراً إلى أن الشركة تضم عدة شركات لها (4) أفرع رئيسية هي الأنظمة البحرية والقتالية والمعلوماتية التقنية والطيران، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى خاصةً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة تدركها الشركة جيداً بفضل التعاون المثمر الممتد مع الوزارة وشركاتها التابعة.

وأشاد بمعروضات الوزارة في معرض الدفاع العالمي «WDS 2022»، كما أشاد من جانب آخر بدور الوزارة فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وحرصها على مواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، مشيداً بالتقدم والتطور الكبير الذى تشهده مصر في الفترة الحالية في مجال التصنيع العسكري، مشيراً إلى حرص الشركة الأمريكية على المشاركة في معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX خلال الأعوام الماضية نظراً لثقله وأهميته في المنطقة وتطلعها للمشاركة بالمعرض في نسخة العام المقبل.

فيما أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن معرض الدفاع العالمي بالسعودية «WDS 2022»، يعد حدثا دفاعيا متكاملا لاستعراض حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة من خلال مجموعة من الفعاليات التي يتم خلالها مناقشة مستقبل الدفاع وتحدياته الراهنة.