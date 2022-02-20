وزير الصناعة الأردني: 2 مليار دينار عجزا في الموازنة.. وارتفاع نسبة البطالة

قال يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة الأردني، اليوم، إن نسبة الحاصلين على جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وصلت إلى 42%، مبينا أن الأردن حاليا عادت به الدراسة، وتمت أيضا مناقشة الموازنة العامة السنوية، لافتا إلى أنه يوم الإثنين الماضي تم هذا الأمر، وتذهب الموازنة إلى مجلس الأعيان ليوافق عليها الملك.

ولفتت إلى أن هناك تغيرات جيوسياسية في المنطقة بسوريا والعراق وفلسطين، وهذا زاد من مديونية الأردن خاصة بعد أحداث الربيع العربي، وحدث انقطاع الغاز عن المملكة بعد التفجيرات الإرهابية التي حدثت في مصر منذ عدة سنوات.

ارتفاع الدين العام في الأردن

وأضاف «الشمالي» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الكهرباء لم تنقطع في الأردن وهذا كلف المملكة كثيرا وزاد الدين العام ليصل إلى 34 مليار دينار أردني والعجز في الموازنة مستمر، ووصل إلى ملياري دينار، وزادت نسبة البطالة، ووصلت إلى 25% بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

المملكة تحاول تخفيف البطالة

وأكد وزير الصناعة والتجارة الأردني، أن المملكة تحاول تخفيف البطالة فيها لأول مرة، مبينا أن هناك ارتفاعا في الصادرات، وانخفاضا في نسبة الدين، وتأمل المملكة أن يكون العام الحالي شاهد على تحسن اقتصادي خاصة بعد عودة أغلب القطاعات إلى العمل مرة أخرى.