الشروق تنتهي من الطريق الموازي لمسار القطار الكهربائي الخفيف LRT

قال المهندس أحمد مكي، معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، إن جهاز المدينة يضع اللمسات الأخيرة على الطريق الموازي لمسار القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي سوف يساهم في تيسير حركة التنقل من وإلى المدينة، لأنه سيربطها بالخط الثالث لمترو الأنفاق والأوتوبيس الترددي الجاري إنشاؤه على الطريق الدائري بجانب محطة الحافلات الجاري إنشاؤها بالقرب من محطة عدلي منصور التبادلية.

وأشار«مكي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المدينة لها محطتان على خط القطار الكهربائي الخفيف «LRT»، إحداهما على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، والأخرى على طريق جنيفا.

المحور بطول 3 كليومترات

وأوضح «مكي» أن الطريق يبلغ طوله 3 كيلومترات، ويربط بين كوبري الإسماعيلية 1 عند المنطقة الترفيهية الشمالية، وكوبري الإسماعلية 2، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحور نحو 30 مليون جنيه، منوهًا إلى أن الطريق سوف يساعد في الربط بين المحور الشرقي للمدينة ابتداء من مدخل المدينة 3 بطريق السويس حتى المحور الغربي الذي يضم العديد من المولات التجارية بجانب المناطق السكنية.

القطار الكهربائي الخفيف LRT شريان تنمية جديد

يُعد القطار الكهربائي الخفيف «LRT» أحد شرايين التنمية للمدن الجديدة الواقعة شرق القاهرة، حيث يبدأ القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور التبادلية حتى يصل إلى المحطة التبادلية المركزية للقطار السريع في جنوب العاصمة الإدارية الجديدة، ويمر القطار الكهربائي بالعديد من المدن الجديد وهي (عدلي منصور- العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر - المنطقة الصناعية - العاشر من رمضان - الروبيكي – حدائق العاصمة - مطار العاصمة الإدارية – الفنون والثقافة - كاتدرائية ميلاد المسيح - الأوكتاجون - المدينة الرياضية - المحطة المركزية).