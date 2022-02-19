مدينة الشروق: نستقبل يوميا مواطنين للاطلاع على الشقق قبل الحجز

كشف المهندس أحمد مكي، معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، داخل المدينة، تستقبل يوميا عددا من المواطنين، الذين توجهوا للاطلاع على الوحدات السكنية، المطروحة ضمن الثلاثة مشروعات داخل المدينة، وذلك قبل اتخاذ قرار الحجز الإلكتروني.

وأشار معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوحدات السكنية، المطروحة داخل المدينة، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم الفوري.

تخصيص الوحدات السكنية بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني

وأوضح «مكي»، أنه منذ إعلان وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح الوحدات السكنية، للإسكان المتوسط، داخل عدد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة الشروق، توجه عدد من المواطنين، للتجول داخل المشروعات المختلف بالمدينة، وزيارة الوحدات السكنية؛ ليطلعوا على مواصفات ومزايا المشروع، قبل الحجز.

وأضاف «مكي»، أن مقدم الحجز يختلف من مشروع لآخر، حيث سجل مقدم حجز الوحدات السكنية بمشروع «سكن مصر»، 40 ألف جنيه، و60 ألف جنيه لـ«دار مصر»، و80 ألف جنيه للوحدات السكنية بمشروع «جنة».

عند التخصيص سيتم سداد دفعة من قيمة الوحدة بنسبة 20%

كما أشار معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أن تخصيص الوحدات السكنية ضمن الثلاثة مشروعات بالمدينة، سيكون بأسبقية الحجز، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وأوضح أنه عند تخصيص الوحدات السكنية، للفائزين بها، سيتم سداد دفعة من قيمة الوحدة السكنية، بنسبة 20%، ومن ثم يتم تقسيط باقي قيمة الوحدة السكنية، على 30 سنة، وفقا لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وتطرق معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، للحديث عن خطوات حجز وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، قائلا: «تبدأ خطوات حجز الوحدات السكنية المطروحة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإنشاء حساب خاص، ومن ثم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة للحجز، التي تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي، ومفردات مرتب، أو شهادة إثبات الدخل».