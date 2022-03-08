«الزراعة» توجه النداء الأخيرة: بعد أمشير مفيش للفول تزهير

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن شهر أمشير اقترب على نهايته والذي سينتهي معه «عقد تزهير محصول الفول»، مضيفاً لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية تسببت التقلبات المناخية في حدوث ارتباك فسيولوجي للفول لم تساعده في عقد الزهر وتكون الثمار وهو ما يتطلب إضافة العناصر الغذائية اللازمة لهذه العمليات منها الماغنسيوم – الزنك – الكالسيوم – المنجنيز - البورون – المولبيديوم وهي عناصر هامة لهرمونات الدعم للأخصاب وتمام عمليات العقد بدون مشاكل.

أسباب ظاهرة عدم العقد في الفول

أما أسباب الظاهرة فهو الإسراف في الري الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الأرضية بشكل كبير جدا، وبالتالي حدوث اختناق للجذور، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تساقط أزهار الفول كذلك الإسراف في التسميد النتروجيني خاصة اليوريا، وعدم الاهتمام بالتسميد الفوسفاتي أو البوتاسي بالمعدلات المطلوبة، وحدوث نقص حاد في مستوى عنصر الكالسيوم والبورون في النباتات، والتفاوت الكبير في درجات الحرارة ما بين الليل والنهار، فضلاً عن ارتفاع نسبة الأملاح في التربة أو في ماء الري.

أكد أن من بين الأسباب حدوث ضرر في المجموع الجذري ناتج عن حدوث أي من الإصابات المرضية في الجذور سواء إصابة حشرية أو فطرية أو نيماتودية أو تكون إصابة مركبة، وقد يحدث تساقط ميكانيكي للأزهار نتيجة هبوب الرياح العالية أو بفعل عمليات الرش سواء في عمليات المكافحة أو رش المغذيات نتيجة استخدام الضغط العالي لماتور الري، كما أنه قد يحدث تساقط للازهار نتيجة رش النباتات بأحد المبيدات الفطرية النحاسية في الأوقات الدافئة او الحارة خصوصا .

علاج ظاهرة تنفيل الفول

قال فهيم إنه يجب التوقف عن التسميد الأزوتى تماماً وتقليل أو وقف الري، وإضافة 4 -5 لتر حامض فسفوريك مع الري في حال كون الري بالتنقيط أو الرش بعالي الفسفور (ماب) بمعدل 2 ك للفدان، كذلك الرش صباحا بالمخلوط التالي ( 400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان) ... يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لتر حقناً مع مياه الري (منفرد).