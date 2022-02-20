كيف تصبح مليونيرا في عام فقط من الفول الفلافل؟.. «تنمية المشروعات» يوضح

يعد الفول والبقوليات بوجهٍ عام من الوجبات الأساسية لكثير من المصريين، خصوصًا وجبة الإفطار للعمال وطلبة المدارس والجامعات، كما أنَّه وجبة رئيسية في السحور للأسر المصرية، التي تستعد لاستقبال شهر رمضان، وبالتالي يعد مشروع بيع سندوتشات وعلب الفول والفلافل من أكثر المشروعات ربحية في مصر.

أرباح 185 ألف جنيه بنهاية العام الخامس لمشروع مطعم الفول والطعمية

كشفت دراسة حديثة أعدها جهاز تنمية المشروعات الصغية والمتوسطة، عن وصول أرباح مشروع تقديم مأكولات شعبية، من سندوتشات الفول والطعمية وغيرها من الأكلات الشعبية، تصل إلى 127 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنة بـ 185 ألف جنيه صافي ربح بنهاية العام الخامس.

إيرادات تصل إلى مليوني جنيه من الفول والفلافل

أضافت دراسة الجدوى الاسترشادية، أنَّ إيرادات نشاط بيع الأكلات الشعبية من الفول والطعمية وغيرها من الوجبات البسيطة، تصل إلى مليون و260 ألف جنيه بنهاية العام الأول، لتتضاعف على مدار سنوات قليلة مقتربة من 2 مليون جنيه كحجم مبيعات العام الخامس للمشروع.

وأرجعت الدراسة ارتفاع حجم المبيعات السنوية لمشروع تقديم المأكولات الشعبية، إلى الطلب المستمر واستغلال رواج تلك الأطعمة الغذائية في السوق المصري، حيث يمكن لصاحب النشاط تغطية كافة التكاليف واسترداد النفقات الرأسمالية خلال أقل من عام ونصف.

تسهيلات ائتمانية تصل لـ88.5 ألف جنيه بضمان المشروع

وأكدت أنَّ مساهمة صاحب النشاط في رأس المال لن تتعدى 125 ألف جنيه في البداية، مع إمكانية الحصول على قرض بقيمة 88.5 ألف جنيه بضمان المشروع والسداد على أقساط من الإيرادات، وبالتالي فإنَّ إجمالي الاستثمارات الكلية لمشروع تقديم الأطعمة الشعبية من الفول والفلافل لن يتجاوز 202 ألف جنيه.

4 عمال فقط لإدارة وتشغيل مطعم فول

وتابع الدراسة، بأنَّه رغم ربحية المشروع إلا أنه لا يحتاج سوى إلى 4 أفراد فقط كعمالة منتظمة، وأبسط الآلات والمعدات والخامات، التي لن تتجاوز «فول بقشره، وفول مدشوش، وزيت طعام، وتوابل وملح، وخضروات وحمص، ...»، كتجهيزات لمطعم فول وطعمية وتقديم جميع الأكلات الشعبية.

أفادت الدراسة الاسترشادية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتميز نشاط بيع وتجهيز الوجبات الشعبية بمردوده الاقتصادي المرتفع، فهو منخفض التكاليف ويتميز بقصر دورة الإنتاج، مقابل طلب مرتفع ومتزايد على تلك الوجبات بالسوق المحلي، لذلك يغطي المشروع نفقاته خلال أقل من عام ونصف.