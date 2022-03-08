11 معلومة عن الياقوت الاصطناعي.. تهدد روسيا الغرب بوقف صادراته

خلال الساعات الماضية تردد اسم الياقوت الاصطناعي الذي لوحت روسيا بأنها ربما تلجأ إلى وقف تصديره كملاذ أخير للرد على العقوبات الغربية التي تواجهها منذ أن بدأت عمليتها العسكرية في يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وبات كثير من المتابعين للشأن الروسي يسألون عن الياقوت الاصطناعي وأهميته، ولماذا تلوح موسكو بوقف صادراته وفي نفس الوقت تجله ملاذ أخير خصوصا وان العقوبات الغربية لها تاثير كبير على الاقتصاد الروسي.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن الياقوت الاصطناعي:

1- يستخدم الياقوت الاصطناعي في صناعة الموصلات الدقيقة المستخدمة في كثير من الإلكترونيات وشاشات الهواتف.

2- تعتمد عليه بدرجة كبيرة شركة أبل الأمريكية في صناعة هواتفها رغم إعلانها إغلاق جميع فروعها في روسيا ووقف مبيعاتها.

3- يستخدم أيضا في صناعة شاشات التليفزيون «الليد».

4- يستخدم كذلك في بعض المجالات الطبية مثل بعض أجهزة طب العيون.

5- يستخدم كذلك في صناعة الكاميرات.

6- يستخدم كذلك في صناعة كاميرات المراقبة.

7- تعتمد عليه معظم شركات الإلكترونيات الغربية.

اعتماد كبير على الياقوت الاصطناعي الروسي لدى الدول الصناعية الكبيرة

8 - تعتمد 40% من شركات الإلكترونيات في العالم عليه.

9- يشكل نحو 70% من بعض الصناعات الإلكترونية.

10- تعتبر أمريكا والصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي أكثر الدول المستوردة له.

11- في حال أوقفت روسيا تصديره فإن هذه الدول تحتاج إلى عقود لإنتاجه.

العقوبات الغربية على روسيا والرد المنتظر

وتضع الدول الغربية عقوبات عديدة على روسيا جراء العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أنها حتى الآن لم تفرض أي حظر على الصادرات الروسية، هوفا من إمكانية لجوء موسكو إلى وقف صادرات الياقوت الاصطناعي بالفعل، الأمر الذي يهدد شركات الإلكترونيات الغربية، بحسب تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

تقول أيضا تقارير غربية إن وقف روسيا تصدير لياقوت الاصطناعي سيشكل ضربة كبيرة لشركة أبل الأمريكية التي تعتمد عليه بدرجة كبيرة في منتجاتها، خصوصا وأن الشركة هاجمت روسيا وأعلنت دعمها لأوكرانيا.