الرئيس الأوكراني يطالب بحزمة عقوبات غربية جديدة على روسيا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زينليسكي، قبل قليل، جميع الدول الغربية لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، قائلا: «روسيا جلب الحرب لبلادنا ونحن لا نريدها» وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

زيلينسكي: يجب فرض حزمة عقوبات غربية جديدة على روسيا

وشدد زيلينسكي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات غربية لإغلاق الأجواء فوق أوكرانيا، ومواجهة روسيا بأشد العقوبات.

زيلينسكي: الهجوم الروسي على أوكرانيا أسوأ من الحرب العالمية الثانية

وتابع زينليسكي «الحرب الروسية ضدنا أسوأ مما شهدته الحرب العالمية الثانية، حيث إن القات الروسية استهدفت المناطق السكنية بمختلف المدن»، مشددًا على أن بلاده ستظل صامدة أمام الهجوم الروسي العنيف.