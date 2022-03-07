وصول وفد أوكرانيا إلى بيلاروسيا استعدادا للجولة الثالثة من المفاوضات

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأنّ الوفد الأوكراني وصل حيث مقر الجولة الثالثة من المفاوضات مع الجانب الروسي في بيلاروسيا، بعد ساعات من وصول الأخير.

محادثات روسيا وأوكرانيا

وقال مراسل "سبوتنيك"، في نبأ عاجل قبل قليل، إنّ الوفد الأوكراني وصل حيث مقر إجراء المحادثات مع الوفد الروسي في بيلاروسيا على متن مروحية.

الوفد الروسي جاهز للمفاوضات

وكان رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، أكد جاهزية الوفد الروسي للمفاوضات، وأنّهم وصلوا مبكرًا وكانوا في انتظار الوفد الأوكراني في القاعة المخصصة للمفاوضات.