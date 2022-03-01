«الإليزيه»: أمل ضعيف في توصل المفاوضات الأوكرانية الروسية لنتيجة

أعلنت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، عن أمل ضعيف في توصل المفاوضات الأوكرانية الروسية لنتيجة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وبدأت، أمس الاثنين، محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، في موقع على الحدود مع بيلاروسيا، بهدف وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شكبة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«لودريان»: تهديد بوتين لاستعمال السلاح النووي لا معنى له

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت أمس الاثنين، نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية «كييف» إلى مدينة لفيف غرب البلاد، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعمال السلاح النووي، لا معنى له.

وأضاف لودريان، في لقاء تلفزيوني، حظر قناة «روسيا اليوم» سيتم خلال ساعات، مشيرا إلى أن قرار «مجلس الأمن الدولي» سيتضمن دعوة فورية لوقف إطلاق النار.

وكانت موسكو، حذرت في وقت سابق، دول غربية، اعلنت إرسال مساعدات إلى اوكرانيا من تداعيات خطواتها، وقالت وزارة الخارجية الروسية، امس الاثنين، إن الأطراف التي تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة ستتحمل المسؤولية في حال استخدامها خلال الحملة العسكرية الروسية هناك.

وأضافت الخارجية الروسية، أن الخطوات التي اتخذها «الاتحاد الأوروبي» ضد موسكو لن تمر دون رد قاس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«أنقرة»: منع جميع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، منع جميع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مساء أمس الاثنين للصحفيين، إن بلاده أخطرت جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقها.

بدوره، قال رئيس «هيئة الطيران المدني» الإيطالية «بييرلويجي دي بالما»، إن قرار الغرب إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، انتهاك للمعاهدات الدولية.

وكانت «المفوضية الأوروبية»، اعلنت أمس الأحد إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية الحكومية والخاصة، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي سياق آخر، أعلنت السفارة الليبية لدى سلوفاكيا، أن الشرطة الأوكرانية تتعمد تأخير ومنع الليبيين من الخروج عبر المعبرين الرئيسيين بين أوكرانيا وسلوفاكيا، موضحة ان الشرطة الأوكرانية تمنح الأفضلية للمواطنين الأوكرانيين ولغيرهم من الجنسيات الأوروبية الأخرى.