أوكرانيا: الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا تعقد بداية الأسبوع المقبل

أعلن الوفد الأوكراني المفاوض، أن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا ستعقد بداية الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وقبل قليل، قال مفاوض أوكراني، «لم نحصل على النتائج التي كنا نعول عليها من المحادثات مع روسيا».

وأضاف أن الجانبين الروسي والأوكراني توصلا إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، منوها بأن الاتفاق شمل وقفا محتملا لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء.

وأعلن الوفد الروسي المفاوض، الاتفاق مع المفاوض الأوكراني على وقف محتمل لإطلاق النار حول الممرات الإنسانية للمدنيين، لافتا إلى أنه تم مناقشة التنظيم السياسي المستقبلي للنزاع.