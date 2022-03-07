أشرف زكي: الفنانون اتفقوا على عدم الظهور في البرامج دون أجر

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حقيقة صدور قرار بمنع ظهور الفنانين المنتمين للنقابة في البرامج التليفزيونية دون أجر، بعد مشكلتهم مع ضريبة القيمة المضافة.

وقال أشرف زكي في تصريحات لـ«الوطن»: «حدث اتفاق بين الفنانين بعدم الظهور في أي برامج تليفزيونية دون أجر، لحين حل المشكلة مع الضرائب»، مشيرًا إلى أنها رغبة الفنانين ولم يصدر أى قرار رسمي بذلك.

نقابة المهن التمثيلية توضح قرار عدم ظهور الفنانين في البرامج

تطالب مصلحة الضرائب الفنانين بمقابل مادي للظهور في البرامج التلفزيونية، حتى لو لم يتقاضوا أموالاً من هذه البرامج، وحدثت هذه الواقعة مع أكثر من فنان في الوقت الراهن، واعتذر عدد من النجوم عن عدم الظهور في البرامج خلال الفترة المقبلة منهم آيتن عامر، وفاء عامر، الفنانة دينا، وعدد آخر من الفنانين.

وعلق أشرف زكي على هذا الأمر، قائلاً: «الضرائب تعتبر أن ظهور الفنانين في التليفزيون للحديث عن القضايا من أجل الوجاهة، ولا تعترف بأي خطابات تأتي من القنوات وتنفي تقاضينا للأموال».

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن هناك فرقًا بين البرامج الترفيهية التي يتفاضى فيها الفنانون أموالًا وبرامج الخدمة العامة، لافتًا إلى أنهم كفنانين توصلوا لنتائج ممتازة في ضريبة الدخل مع مصلحة الضرائب.

قرار نقابة المهن التمثيلية

وتابع نقيب المهن التمثيلية أن اتفاق الفنانين بعدم الظهور في البرامج التي لا تدفع أجرًا يأتي في مصلحتهم، حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة، بعد فرض مصلحة الضرائب أجرًا عليهم، نتيجة ظهورهم في البرامج رغم عدم حصولهم على أجر منها.