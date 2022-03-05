أشرف زكي وروجينا في موسم الرياض بـ«يا ألعب يا أغلس»

يبدأ عرض مسرحية للمخرج أشرف زكي ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية وذلك في الفترة من 10 إلى 13 مارس الجاري في تمام الساعة الـ8:30 مساء على مسرح «محمد العلي» ومن المقرر أنَّ يطير فريق عمل المسرحية إلى السعودية خلال الأيام المقبلة للبدء في البروفات.

وتجمع المسرحية في بطولتها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد رزق، وروجينا، ومصطفى خاطر، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت، وويزو، إضافة إلى ميريهان حسين، ومن إخراج أشرف زكي.

قصة العرض المسرحي «يا ألعب يا أغلس»

تدور أحداث العرض المسرحي «يا ألعب يا أغلس» في إطار كوميدي غنائي استعراضي، حول «الشربتلي» باشا الذي يترك وصية لنجله الوحيد عن الميراث، وتتضمن أبناء شقيقه الذين يحاولون التخلص من ابن عمهم حتى يستطيعوا الحصول على الميراث بمفردهم، ليكتشفوا في النهاية أن الميراث الحقيقي هو حبهم لبعض.

أسعار تذاكر مسرحية «يا ألعب يا أغلس» في موسم الرياض

وفيما يلي، أسعار تذاكر مسرحية «يا ألعب يا أغلس» في موسم الرياض، وفقًا للموقع الرسمي للحجز:

- الفئة «A» تبلغ 200 ريال سعودي، وتعادل 836 جنيهًا مصريًا.

- الفئة «B» تبلغ 150 ريال سعودي، وتعادل 627 جنيهًا مصريًا.

- الفئة «C» تبلغ 110 ريال سعودي، وتعادل 459 جنيهًا مصريًا.

- فئة الـ «VIP» تبلغ 300 ريال سعودي، وتعادل ألف و254 جنيهًا مصريًا.

- فئة الـ «VVIP» تبلغ 450 ريال سعودي، وتعادل ألف و881 جنيهًا مصريًا.

وشارك على مدار الأشهر الماضية مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية المصرية في فعاليات موسم الرياض، من بطولة أبرز نجوم الكوميديا، وكانت البداية مع العرض المسرحي «سلام مربع» للفنان محمد هنيدي، و«اللمبي في الجاهلية» للفنان محمد سعد، بجانب مجموعة واسعة من المسرحيات لنجوم منهم غادة عادل، وحسن الرداد، وعمرو يوسف، ودينا الشربيني وياسمين رئيس وغيرهم.