أشرف زكي: موعد ومكان جنازة الفنانة جالا فهمي لم يحددا حتى الآن

كشف أشرف زكي أن الفنانة الراحلة جالا فهمي توفيت منذ ساعات في أحد مستشفيات المهندسين، وذلك بعد إصابتها بأزمة قلبية حادة، أما عن موعد ومكان جنازة الفنانة جالا فهمي، فقال أشرف زكي، إنه لم يتم تحديد موعد ومكان جنازة الفنانة جالا فهمي وأنه من الممكن أن تكون غدًا بعد صلاة الظهر ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي والمكان حتى الآن.

عودة نجل جالا فهمي من الخارج

أما عن نجلها من الموسيقار عمر خيرت، فقال أشرف زكي، أنه يقيم في الخارج وعندما عرف بخبر وفاة والدته قطع سفره ومن المقرر أن يحضر جنازة والدته غدا.

وزيرة الثقافة ومنة شلبي ينعيان الراحلة

ونعى الراحلة عدد من الفنانين منهم منة شلبي والتي كتبت على فيس بوك: «اعزي بكل الحزن والأسى صديق الطفولة مصطفى فهمي في وفاة شقيقته الفنانة جالا فهمي اللهم اغفر لها وأوهبه السكينة والصبر يارب أسألكم الدعاء والفاتحة».

كما نعتها وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وقالت في بيانها: «إن الراحلة مبدعة من طراز خاص ونجحت في الاستحواذ على قلوب الجمهور بأسلوب فني متفرد، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته».

وكانت جالا فهمي توفت منذ ساعات، وأعلنت الخبر الإعلامية بوسي شلبي، وكان آخر ظهور للراحلة عام 2003 بفيلم «أول مرة تحب يا قلبي» مع تامر عبد المنعم، واعتزلت جالا فهمي التمثيل بسبب عدم عرض عليها أعمال تليق بها، كما صرحت من قبل في أعمال تليفزيونية.

والراحلة هي ابنة المخرج أشرف فهمي وشقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي، وسبق وتزوجت من الموسيقار عمر خيرت وانجبت منه ابنها الوحيد، وحصلت على «ليسانس الآداب» من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت في الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية في الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وقدمت مجموعة من الأعمال المهمة.