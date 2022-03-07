الموافقة على ترميم مسجد أثري غرب الإسكندرية بـ651 ألف جنيه

أعلن النائب محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بالإسكندرية، عن حزب «مستقبل وطن»، اليوم الاثنين، حصوله على موافقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيام الوزارة بإعادة ترميم وصيانة مسجد «كرموز»، أحد أقدم وأشهر المساجد في المنطقه الواقعة غرب الإسكندرية، وذلك بتخصيص مبلغ 651 ألفًا و500 جنيه.

ترميم مسجد أثري في الإسكندرية

وأضاف النائب «جبريل»، في بيان قبل قليل، أن هذا الأمر هام نظراً لأن ذلك المسجد قد مر على إنشائه أكثر من قرنين من الزمان، مما يجعله من مساجد الإسكندرية الأثرية، التي يجب الحفاظ عليها من الانهيار، وبالصورة التي تليق به، كونه أحد بيوت الله، ومن المساجد التي تحمل إشعاعًا روحيًا في منطقه كرموز.

بدء الترميم عقب عطلة عيد الفطر

وكان النائب السكندري قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وتمت مناقشه الطلب في لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

وتقدم النائب محمد جبريل بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، والدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، كما ثمّن حرص واستجابة الوزارة والدولة المصرية لطلب الإحاطة المقدم من النائب، بعد قيام إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة ووكالة الوزارة بالإسكندرية، بمعاينة المسجد، واستقرت على الموافقه على طلبه بترميم المسجد الأثري، على أن تبدأ الأعمال بعد عطلة عيد الفطر المبارك.