طقس الإسكندرية اليوم.. غائم جزئياً وهدوء رياح الخماسين والعظمى 21 درجة

شهد طقس مدينة الإسكندرية، اليوم الاثنين، هدوءً لرياح الخماسين مع وجود نسمات باردة، وسط توقعات بتساقط أمطار خفيفة بعد نشاط حركة الرياح نسبيًا، إذ يسود طقسا غائما جزئياً واختفاء أشعة الشمس، مع الاستعداد لرفع حالة الطوارئ في حال زيادة التوقعات بالأمطار أو هبوب رياح الخماسين القادمة من صعيد مصر.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، طقس غائم جزئياً غير مستقر نسبياً، إذ تتكون غيوم جزئية مع اختفاء أشعة الشمس والتي تُحجب بسبب الرياح.

وبلغت درجة الحرارة 21 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 13 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 68%، مع توقعات بتساقط الأمطار الخفيفة بنسبة تصل إلى 10% على بعض الأحياء.

نوة الحسوم في الإسكندرية

ومن المتوقع أن تستقبل مدينة الإسكندرية، نوة الحسوم، التي ستهب علي المحافظة في التاسع من شهر مارس الجاري، على أن تكون ممطرة وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة وتكون الرياح خلالها جنوبية غربية، إذ أنه من المقرر رفع درجة الاستعداد من الغد الثلاثاء، وفقاً لموعد قدوم النوة في جدول النوات مع الاستمرار في عملية متابعة بيانات الأرصاد الجوية خاصة بعد التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد خلال فصل الشتاء والتي تسببت في اختلاف مواعيد النوات.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن عمال الصرف والسيارات تنتشر في كافة شوارع من أجل تنظيف الشنايش جيدًا ومنع تراكم الأتربة فيها، خاصة أن الرياح المحملة بالأتربة تسبب في إغلاقها، لذلك يتم التنظيف والتطهير دائماً وذلك لمنع تراكم المياه في حال سقوط الأمطار على المدينة الساحلية، واستقبال النوة المقبلة، مع متابعة التوقعات اليومية.