زحام مروري كثيف بكورنيش الإسكندرية.. والسبب بيومي فؤاد «صور»

شهدت منطقة محطة الرمل في الإسكندرية، التفاف عدد من المواطنين حول الفنان بيومي فؤاد، أثناء تصويره أجزاء من مسلسله الرمضاني، في الساحة المقابلة لميدان سعد زغلول، ما أسفر عن زحاما مروريا بتلك المنطقة وبالتحديد في الجانب القادم من المنشية إلى محطة الرمل التي يتواجد بها طاقم العمل الدرامي.

أول عمل بعد التعافي من كورونا

ويعد ظهوره في منطقة محطة الرمل، ضمن أول مشاركة فنية للفنان بيومي فؤاد، عقب إصابته بفيروس كورونا، وإعلانه عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تعافيه من متحور أوميكرون، وإشارته في تصريحات صحفية أنه خرج من العزل بعد التأكد من التعافي تماما، مؤكدا أن المرض الذي تعرض له كان شديدا، واستمر معه 10 أيام حتى جاءت نتيجة المسحة سلبية.

تصوير محمد رمضان بالإسكندرية

لم يقف الأمر عند بيومي فؤاد، بل شهدت الإسكندرية أيضا مشهداً مشابها الشهر الماضي، بالتحديد في منطقة العطارين، إذ تكدس بها عدد كبير من المواطنين، بسبب ظهور الفنان محمد رمضان، أثناء تصوير المشاهد الخارجية لمسلسله الدرامي الجديد «المشوار»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، إذ استمر تواجده في المحافظة لمدة أسبوع صور خلاله أكثر من مرة في شوارع المنطقة.

أحمد حلمي في الإسكندرية

وسبق ذلك أن تواجد الفنان أحمد حلمي في منطقة محطة الرمل أيضا، نهاية العام الماضي، إذ تفاعل مع المواطنين فب الإسكندرية، أثناء تصوير فيلمه الجديد «العيل» والتقط صور معهم عبر نافذة الفندق الذي تواجد فيه.