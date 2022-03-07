سعر الذهب عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا.. والقمح يحقق أكبر قفزة في 14 سنة

صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في عام ونصف العام، اليوم الإثنين، بينما سجل البلاديوم أعلى مستوى له على الإطلاق، وارتفع النيكل بأكثر من 20%، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب العقوبات على روسيا واستمرار القتال في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الذهب فوق 2000 دولار للأوقية، وسجل البلاديوم رقما قياسيا، وسجل النيكل في بورصة لندن للمعادن على مدى 3 أشهر أكبر مكاسبه في يوم واحد، وقفز النفط والقمح إلى أعلى مستوياته في 14 عاما مع استمرار الغزو الروسي المتصاعد لأوكرانيا في زعزعة السلع العالمية.

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ارتفاع حاد في أسعار المواد الخام

أثار الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في البلدان التي لا تزال تتعافى من جائحة كورونا، وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1% عند 1986.29 دولار للأوقية، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس 2020 عند 2000.69 دولار في بداية الجلسة.

وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم «SPDR Gold Trust» بنسبة 0.4% إلى 1054.3 طن، يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس 2021.

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ارتفاع البلاديوم 5.6%

ارتفع سعر البلاديوم 5.6% ليصل إلى 3170.49 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة، في وقت تمثل روسيا 40% من الإنتاج العالمي للمعدن، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات.

كما ارتفعت المعادن الصناعية، مدفوعة بالمكاسب القوية في النيكل التي ارتفعت بأكثر من 20%، إذ حاولت سلاسل التوريد العالمية تحديد الأسعار في ظل غياب محتمل للإمدادات من روسيا، ثالث أكبر منتج للنيكل.

الحديد في أعلى مستوى منذ 6 أشهر

ارتفعت العقود الآجلة للصين الحديدية، إذ وصل خام الحديد إلى أعلى مستوى في 6 أشهر بعد أن أدت التوقعات الاقتصادية المتشائمة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى رفع التوقعات بمزيد من الانفاق على البنية التحتية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وصعدت أسعار النفط أكثر من 6%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2008، إذ تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون فرض حظر على استيراد النفط الروسي وتأخير عودة محتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفع خام برنت 8.46 دولار (7.2%) ليصل إلى 126.57 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.65 دولار (6.6%) ليصل إلى 123.33 دولار.

كما ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بأكثر من 5%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما، إذ واصل التجار تقييم تأثير الإمدادات المحتملة المحظورة من روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، وتقليص الإنتاج والشحنات من أوكرانيا.