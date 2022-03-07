بوابة نتائج طلاب جامعة حلوان في 2022.. بالرقم القومي أو «الجلوس»

أكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أنّ الكليات تواصل حاليًا إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات لأي فرقة أو شعبة، يتم رفعها بعد اعتمادها والإعلان عنها عبر بوابة نتائج طلاب جامعة حلوان في 2022، المتاحة عبر الشبكة العنكبوتية، لافتا إلى أنه يمكن للطالب الدخول لمعرفة نتيجة الامتحانات سواء بالرقم القومي أو رقم الجلوس .

نتائج طلاب جامعة حلوان في 2022

و أضاف القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الكليات انتهت من الإعلان عبر بوابة نتائج طلاب جامعة حلوان في 2022 عن كافة نتائج الامتحانات، لافتًا إلى أنّ الدراسة منتظمة بكافة الكليات بالجامعة والإدارات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، مؤكدًا أن خطة التطعيمات لفيروس كورونا تسير بصورة منظمة بمختلف الكليات، ولم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن .

فيروس كورونا

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة قرب الانتهاء من إعلان كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، و التأكيد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بمواعيد بدء الدراسة و الامتحانات، وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج استمرار خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة نجحت في تطعيم أكثر من 98% بالجرعة الأولى، وأكثر من 78 % بالجرعة الثانية ضد فيروس كورونا .